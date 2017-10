Moreno permet a l'Espanyol derrotar un ordenat Betis

Un gol de Gerard Moreno va ser suficient perquè l'Espanyol s'imposés en un partit igualat i pogués derrotar el Betis, que va presentar un futbol fluid, serè i segur i que va disposar d'ocasions clares, però que es va trobar amb un amfitrió amb més encert de cara a porta i amb un Pau López estel·lar sota els pals. La primera part va estar marcada per l'alt ritme dels dos equips, amb millor circulació de pilota per part del Betis i amb arribades per la banda per part dels locals. A la represa, els de Quique Sánchez Flores van sortir disposats a desequilibrar el partit, amb més pressió i intensitat. L'amfitrió va tenir premi molt ràpid i al minut 54, Gerard Moreno va aconseguir un gran gol. En l'altre partit de la jorndada, una nova derrota del Las Palmas, en aquest cas davant el Deportivo (1-3), va deixar el Girona 6 punts per sobre del descens.