Sergio Ramos: «Se n'està fent un gra massa de la derrota a Girona»

El capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, ha assegurat que "se n'està fent un gra massa" de la derrota dels blancs davant el Girona a Montilivi (2-1), i ha afirmat que en el club madridista va tot tan ràpid que no hi ha temps "ni d'alegrar-se ni de lamentar-se" després d'un resultat advers.

"Amb la derrota davant el Girona, se n'està fent un gra massa, quan la lliga és molt llarga", ha declarat en una entrevista al programa 'El Transistor' d'Onda Cero. "Si cap de les tres o quatre oportunitats que vam tenir després del gol hagués entrat, haguéssim vist un altre partit", ha afegit.

Tot i així, el defensa andalús ha lamentat els punts perduts en el camp català. "Quan ets a un club com el Reial Madrid, perdre és molt poc agradable, i més sabent com està la lliga, en la qual no podem deixar-nos punts en el camí. Deixar-nos tres punts no és agradable", ha subratllat.