Examen del Madrid contra el Tottenham a Wembley després de perdre a Girona

Després de caure a Montilivi diumenge contra el Girona, el Reial Madrid visita aquest vespre Wembley (20.45, beIN Sports) per enfrontar-se al Tottenham en un duel clau per determinar el lideratge del grup. Zinedine Zidane no pot comptar amb Varane, lesionat a Girona, Bale i Navas, i ha deixat fora de llista Mayoral i Vallejo. De la seva banda, Harry Kane, l'home més perillós dels spurs, ha superat les molèsties i ha entrat a la convocatòria.

Mentrestant, el Sevilla buscarà revenja al Sánchez Pizjuán (20.45) contra un Spartak de Moscou que el va golejar a Rússia per 5-1. Són baixa Carriço, Pareja i Correa per lesió i Carole, que no està inscrit a la Lliga de Campions.