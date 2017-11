L´ICG Software Lleida posa a prova l´ambició d´un Girona enratxat

L'any passat, el Citylift Girona d'hoquei va debutar amb molt bon peu a l'OK Lliga, amb una sorprenent victòria contra tot un Liceo. Va ser una boníssima targeta de presentació, però també un primer tastet del que seria capaç l'equip: plantava cara i fins i tot sumava bons resultats contra els conjunts de la part alta, però davant dels rivals directes patinava quan just això era el que no havia de fer. Mesos després, el vestidor que dirigeix Ramon Benito sembla que ha entès de què va la cosa. Si la darrera temporada es va salvar patint el que no està escrit, ara la intenció és mantenir la categoria amb més calma. De moment, les coses van pel bon camí i els gironins estan imbatuts després de quatre partits. Perquè la ratxa s'allargui, toca avui (12:30 hores) guanyar al perillós ICG Software Lleida al pavelló de Palau.

«És un equiparrp. Abans de començar la Lliga era un dels meus candidats per estar entre els sis primers. Té jugadors joves, però també d'altres amb molta experiència. Una gran qualitat individual i serà difícil guanyar», avisa Benito, qui destaca a homes com els germans Di Benedetto, Jordi Creus, l'asturià Candanero o l'argentí Darío Giménez». Tot i això, el tècnic destaca les «ganes» i la «il·lusió» dels seus per seguir fent-la grossa. «Tot el que es pugui sumar ara, molt millor. L'any passat vam deixar escapar punts quan no tocava per un cúmul defactors que ens van fer patir més del compte. Ara n'hem après i hem començat molt bé. El vestidor està content i amb ganes de seguir», afegeix. Demana als seus homes «ser conscients de qui som i de saber quin és el nostre objectiu», però alhora també els reclama «ambició» perquè la ratxa «no s'aturi».

El Girona és tercer amb 10 punts només superat per Barça i Liceo, mentre que els lleidatans són setens amb 7 i venen de dues jornades sense perdre.



Lloret i Palafrugell

Torn avui també per als altres dos representants gironins a la màxima categoria de l'hoquei sobre patins. El CH Lloret Vila Esportiva, onzè a la taula, necessita trencar una ratxa de dos partits sense guanyar a la complicada pista de l'Asturhockey, l'últim classificat i orfe de victòries (12:30 hores). D'altra banda, el Corredor-Mató CH Palafrugell de Xavi Garcia Balda (12è) rep el PAS Alcoy a casa a partir de les 6 de la tarda.