L'Olot continua sense Jose ni Yeray per rebre el Cornellà

Tres derrotes seguides han tornat a estirar l'Olot cap avall. Quan semblava que la victòria contra el Saguntí havia de fer aixecar el vol a l'equip, Ontinyent (1-0), Llagostera (1-2) i Alcoià (3-1) de manera consecutiva han impedit l'escalada dels garrotxins. El joc no és dolent, les sensacions tampoc i, segurament, l'equip s'hauria merescut algun punt d'aquests últims tres partits. El futbol però no perdona i menys a Segona B. Els de Martín Posse tenen aquesta tarda una revàlida amb la visita del Cornellà al Municipal. Un partit en què l'Olot té l'oportunitat de tornar-se a fer fort a casa i acostar-se a un rival que amb 14 punts, navega per la zona mitja baixa. Dembo, Moha, Yeray i Jose continuen de baixa per lesió tot i que els dos últims en principi haurien d'estar disponibles per jugar el cap de setmana a terres aragoneses contra l'Ebre.

Posse es mostral tranquil concient que la bona feina acabarà tornant a donar fruits. «Som un equip que creem moltes ocasions, ens falta la fortuna i la tranquil·litat de poder marcar, sabem que la ratxa canviarà», assegura. El tècnic argentí no es podrà asseure al a banqueta perquè ha estat castigat amb dos partits de sanció arran de la seva expulsió al Collao diumenge.

El Cornellà arriba sense el lateral Pere Martínez, sancionat, però amb l'exdavanter garrotxí Enric Gallego, autor de 8 gols fins ara, com a màxima amenaça.