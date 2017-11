Pàdel De Quintana i Ezquerro s'imposen a Santa Coloma

La parella formada per Santi Ezquerro (exfutbolista de l'Athletic i el Barça) de Ramon De Quintana (exjugador de Figueres i Cadis, entre d'altres), es va apuntar la victòria final en l'edició especial del torneig The Cup Pàdel que es va celebrar a l'Hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners. D'entre els participants destaquen Pablo Machín i Juan Carlos Moreno (Girona FC), així com també el germà de Ricky Rubio, jugador de l'NBA.