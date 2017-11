El Palamós visita el cuer amb la novetat de Cano i l'obligació de no ensopegar

Amb la novetat de Cano, recuperat després de complir un partit de sanció, i les baixes de Banús, Barrera i Quinti, un necessitat Palamós visita avui al cuer, el Vilassar de Mar, amb l'obligació de guanyar. Una nova ensopegada seria un cop molt dur per als de Vicenç Fernández, quea arrencaran la jornada en la divuitena posició. Els maresmencs tan sols han guanyat un partit dels últims set i en aquest període de temps només han fet un gol. A més, venen de perdre per 5-0 al camp de l'Horta. «A Vilassar no valen les excuses, hem de puntuar», valora Fernández, qui explica que després de perdre contra el Vilafranca s'ha hagut de «treballar l'aspecte anímic» perquè aquest migdia hi ha en joc «tres punts que són clau per al futur de l'equip».