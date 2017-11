El Peralada recupera Paik però perd Bambo Diaby per sanció per rebre l'Atlètic Saguntí

El Peralada té l'oportunitat aquest migdia de sortir de la zona de descens si és capaç de superar l'Atlètic Saguntí al Municipal. Els altempordanesos venen de puntuar a Son Malferit contra l'Atlètic Balears (0-0) en un partit de molta exigència en què van estar més de mitja hora de joc en inferioritat numèrica per l'expulsió de Bambo Diaby. Avui sense el senegalès, el Peralada intentarà fer bo aquell empat. «El punt va ser de molt de mèrit i seria important fer-lo boníssim a casa», diu Xavi Punsí. El segon entrenador de l'equip s'estima més centrar-se únicament en el partit i els punts en joc més que no pas en si el Saguntí és un rival directe o no. «Això ja es veurà a final de temporada», recorda el tècnic.

La baixa de Diaby a la defensa s'ha vist acompanyada per les molèsties d'Estellés el qual, tot i això, no està descartat per avui. Si Estellés no es recupera, Romero podria suplir Diaby. La resta de jugadors -excepte els lesionats de llarga durada Haug, Suárez, Serrano i Konare -estan tots disponibles, fins i tot Paik, que ha deixat enrere unes molèsties.

Pel que fa al rival, Punsí destaca sobretot el paper del davanter de Santa Coloma de Farners i exdavanter del Lloret i del Llagostera, Nuha Marong. «És un equip molt físic, que juga directe. Nuha no para de córrer i de guanyar pilotes. És un home molt difícil de marcar», subratlla Punsí. L'espigat atacant, de 24 anys, ha marcat fins ara 3 gols en 10 partits.