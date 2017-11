El Saguntí frena la progressió del Peralada

Després de sumar quatre dels últims sis punts en joc, el Peralada-Girona B no ha pogut seguir acumulant punts al seu caseller després de perdre aquest matí contra l´Atlètic Saguntí (0-2). Ben aviat, al minut 9, Fas ha transformat un penal a favor del seu equip per marcar el primer gol del duel, que ha estat una llosa per l´equip d´Arnau Sala. El tècnic peraladenc ha acabat el partit expulsat per l´àrbitre, que ha tingut una actuació polèmica. Després del gol i fins al final de l´enfrontament, els gironins han tingut més i millors ocasions i, recordant fantasmes que han condemnat a l´equip aquestes primeres jornades, no han pogut veure porteria per, com a mínim, empatar el duel. El més positiu ha estat que el Peralada ha generat ocasions, una darrera l´altra, però la pilota no ha volgut entrar. Ja al minut 90 el Saguntí sentenciava el partit en un contraatac.