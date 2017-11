Barça i Liceo es mantenen colíders i augmenten el seu avantatge

FC Barcelona i Liceo de la Corunya segueixen invictes i colíders de l'OK Lliga d'hoquei sobre patins després de disputar-se la cinquena jornada de la competició, augmentant el seu avantatge als cinc punts sobre els seus rivals, després de la derrota a casa del Girona contra el Lleida (1-2). El Barça es va imposar per la mínima a la pista del Caldes, mentre que el Liceo va golejar a Arenys de Munt (1-4). Després de la cinquena jornada, disputada ahir, el Girona ocupa la quarta posició, amb 10 punts, els mateixos que el Noia i el Lleida. Per la zona baixa el Palafrugell, amb 3 punts, és tercer per la cua, mentre que el Lloret, amb quatre, ocupa la dotzena plaça. Dissabte que ve (20.30) hi haurà derbi Lloret-Palafrugell. El Girona visitarà el Barça el dia 7 (21.00).