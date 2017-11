Un gol a l'afegit priva del triomf el Palamós

«Els partits duren fins que xiula l'àrbitre i al final se'ns han escapat dos punts», efectivament, com va explicar el tècnic Vicenç Fernández, el Palamós va deixar escapar en l'últim sospir un 0 a 1 i amb 9 punts de 39 i en penúltima posició la bola de les urgències cada vegada es fa més gran.

Una victòria contra el cuer hauria provocat que el Palamós sortís del descens, però, en el temps afegit una falta dels maresmencs va acabar amb la pilota a l'interior de l'àrea petita i allà, el defensa Oumar va posar el peu per superar a Nordine i esgarrapar un punt per seguir a dos del Palamós. Més sensació de derrota que d'empat.

Dos gols a pilota aturada al final de cada part van decidir un duel dramàtic entre dos equips amb l'aigua al coll i molta por a perdre. El Palamós hauria pogut sentenciar el matx amb un segon gol si les tres ocasions de Bonaventura o la canonada del debutant Bora (Juvenil del Palamós) haguéssin entrat a l'inici de la segona meitat, però, amb el mínim avantatge i davant un rival directe igual o més necessitat que els de Vicenç Fernández es va arribar al final del partit.

El Palamós s'havia avançat al final de la primera part quan Traoré va rematar al fons de la xarxa un còrner picat per Gerard Herrera. El Palamós hauria pogut matar el partit al primer quart d'hora de la segona part, però, això no va succeir i els de Manel Moya van arribar amb vida al final i això, davant un Palamós en dinàmica negativa és quelcom que no van desaprofitar. Sobre la botzina, una falta des del costat esquerra va acabar a l'interior de l'àrea i el més llest i hàbil de la classe, Oumar, va posar el peu per establir la igualada.