Jurado creu que el triomf davant el Betis de l'Espanyol els donarà ales

El migcampista de l'Espanyol, José Manuel Jurado, va comentar, després de l'entrenament d'ahir al matí a la Ciutat Esportiva que el triomf davant el Betis «ens fa mirar cap amunt. Estem en una zona tranquil·la i còmoda i les sensacions son bones».

Jurado va assegurar que el vestidor sempre mostra ambició, però ha apostat per mantenir els peus a terra i no parlar del futur: «sempre lluitem per millorar-nos any rere any, tot i que pensem en el present. Anirem partit a partit per pensar en els objectius». Pel que fa al proper partit, davant l'Alabès, comentava que «serà difícil perquè necessita els punts per sortir del descens».