L´Uni pot fer avui un pas definitiu a l´Eurocup si tomba el Gernika a Fontajau

L'Spar Citylift Girona pot fer aquest vespre (19.15) un pas definitiu cap a la següent fase de l'Eurocup. Tot passa per guanyar el Gernika, un rival al qual ja es va superar a la primera volta de la lligueta europea per un clar 57-81, i també diumenge passat a Fontajau, en la Lliga Dia, per 80-70. La victòria serviria per a la classificació virtual, que seria matemàtica si anés acompanyada per la derrota del Cegled, a la seva pista, davant del Landes (juguen a les 18.30). Èric Surís, però, no en vol saber res, dels números. Segons va explicar ahir a la prèvia, l´únic que valora és «aconseguir la quarta victòria consecutiva a Europa, que ens permetria deixar ben encarrilat el primer objectiu».

L´Uni s´ha enfrontat dos cops ja al Gernika aquesta temporada, però l´entrenador gironí alerta que «les sensacions són en cada partit una història diferent. No ens hem de deixar emportar per això perquè el partit començarà de zero». En aquest sentit subratlla que les basques «van a més» i va afegir que «són un rival en creixement, que va tenir problemes de plantilla però que a partir que s´ha reforçat ha anat a més. Són un equip punter de la Lliga Femenina i a Europa totes les seves opcions passen per guanyar-nos a Fontajau». El Gernika ha perdut els tres partits disputats fins ara a l´Eurocup i té realment complicat classificar-se per a la següent fase.

Surís va tenir paraules d´elogi per a les seves jugadores i va destacar que «l´equip ha entrat molt bé dins rutina de dos partits per setmana. Tenim ganes d´avançar en la competició i per això caldrà guanyar el Gernika». També va deixar clar que dissabte hi ha una nova jornada de Lliga Femenina (a la pista del Gipuzkoa), subratllant que «és una dificultat afegida haver d´afrontar les dues competicions quan has d´afrontar un vitage». Per al partit d´aquest vespre Surís té la única baixa d´Helena Oma, tot i que va revelar que «s´està recuperant bé de la lesió i en pocs dies podrà rebre l´alta».

Rosó Buch, per la seva banda, va apuntar del Gernika que «són un equip molt fort i molt difícil». En referència al partit de la primera jornada entre els dos conjunts, que va acabar amb victòria de l'Uni Girona (57-81), la jugadora va indicar: «Va ser un resultat massa ampli per la diferència que hi ha entre els dos equips».