Serramitja i Morales eviten que el Llagostera sumi contra el Badalona

Set derrotes en dotze partits mai pot ser un bon bagatge si es vol salvar la categoria amb tranquil·litat i, a més, si la intenció és mirar de lluitar per alguna cosa més. Va patir molt l'any passat el Llagostera, que va convertir la irregularitat en el seu principal obstacle. S'havia iniciat aquesta temporada amb la moral renovada i amb el desig de no patir tant, però a l'hora de la veritat la situació no ha canviat. És més, a vegades sembla que va cap a pitjor. I això que fa poques setmanes es produïa una mena de punt d'inflexió. Un punt i a part a un mal inici que podia fer despertar l'optimisme entre l'afició. Però ha estat un oasi. La plantofada de fa pocs dies amb el Sabadell, en què es va perdre tot i gaudir d'ocasions per no fer-ho (0-2), segueix intacte després del revés d'ahir a Badalona (1-0). No es va jugar malament i fins i tot es va gaudir d'oportunitats per tornar cap a casa amb algun punt (per exemple, el porter Morales va haver de posar una gran mà en una acrobàtica rematada de Guichón que buscava l'escaire). Però no va poder ser. Un solitari gol de Serramitja, que acabava d'entrar, va acabar amb les esperances de victòria. I fins i tot d'empat. Seguiran els d'Óscar Álvarez enfonsats a la classificació, a l'espera de tornar a revifar aquest cap de setmana a casa amb el cuer Deportivo Aragón.

No va ser una desfeta claríssima, ni el Badalona va fer-ho tot per guanyar el partit. Sí, els de Manolo González van gaudir d'oportunitats per marcar. Com també les va tenir el Llagostera. Va ser un duel igualat, amb ocasions per a banda i banda, en què l'efectivitat va ser determinant. Un tir alt de Chele, una rematada amb molta intenció de Kilian i una perillosa centrada de Robert Simón van ser els primers avisos d'un i altre equip. Fins que Gabarre, al 17, va tenir la primera amb cara i ulls del partit, però no se'n va acabar de sortir davant Morales. Kilian va respondre al 23, amb un xut que es va perdre pel costat dret de la porteria defensada per Marcos. I una altra vegada, Gabarre, que tenia la gran segona oportunitat per als blaugranes. El seu cop de cap va trobar-se, novament, amb la resposta del veterà Morales, que va haver d'intervenir per mantenir les taules al marcador. Havia anat de menys a més el Llagostera, que no va poder traduir la seva superioritat abans del descans amb cap gol. Era qüestió de mantenir aquesta línia ascendent al segon temps, però va ser el Badalona l'encarregat d'avisar només iniciar-se la represa.

Coulibaly, que havia xutat fluix per cloure el primer acte, va inventar-se una rematada molt perillosa que Marcos va poder aturar per salvar els mobles als seus. Es salvava el Llagostera, però no ho va poder fer una estona després. Serramitja, que feia pocs minuts que estava al damunt de la gespa, va marcar aprofitant una indecisió de la defensa i instants més tard, va tenir el segon a les seves botes però Marcos ho va evitar.

Era el Badalona el que dominava, el que havia arrencat amb més força la segona meitat i que no només s'havia posat per davant, sinó que també buscava la sentència. Però llavors els visitants van treure l'orgull, a la caça de, com a mínim, un empat. A un quart d'hora per al final, Guichón es va inventar una rematada acrobàtica que Morales va desviar amb una intervenció espectacular. I ja a poc per complir-se el temps reglamentari, nova rematada perillosa que marxava per damunt del travesser. Es va intentar, però no hi va haver manera. Derrota, tres punts que volen i la situació que no millora.