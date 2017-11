Mourinho diu al jutge que ha pagat el seu deute amb Hisenda

José Mourinho, tècnic portuguès del Manchester United, ha parlat de la seva situació a la sortida del jutjat d'instrucció número 4 de Pozuelo d'Alarcón, a Madrid, on ha anat a declarar per una denúncia presentada per la Fiscalia en la qual es l'acusa de defraudar 3,3 milions d'euros durant la seva etapa com a entrenador del Real Madrid.

"Me'n vaig anar d'Espanya el 2013 amb la informació i amb la convicció que la meva situació tributària estava perfectament legal. Un parell d'anys més tard he estat informat que s'ha obert una investigació i m'han dit que per regularitzar la meva situació jo havia de pagar una quantitat 'x' ", ha dit davant els mitjans de comunicació.

"Jo no he contestat, no he discutit, he pagat, he signat amb l'Estat les actes de conformitat i que tot estava definitivament tancat. Per això he estat aquí cinc minuts per dir exactament al jutge el que us estic dient a vosaltres ", va afegir.

Mourinho, que estava citat les 10 del matí, ha arribat a la seva cita en solitari a les 9.33 envoltat d'una gran expectació per part de la premsa. Posteriorment, després de fer una breu declaració a l'interior del Jutjat, ha sortit de nou sense companyia per marxar en un taxi.

El context del cas

De les dades que va remetre a la Fiscalia l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) es desprèn que en data indeterminada, "però abans del 17 de setembre de 2004", el denunciat va subscriure un contracte pel qual cedia els seus drets d'imatge a la societat amb seu a les Illes Verges Britàniques Koper Services SA

El 17 de setembre de 2004 va rubricar un nou contracte de cessió dels seus drets d'imatge entre Koper Services S.A. i la irlandesa Multisports & Image Management Limited i quatre anys més tard (el 22 de desembre de 2008) la societat irlandesa va subscriure amb Polaris Sports Limited, que tenia el mateix domicili social, un contracte de representació perquè busqués i negociés contractes comercials.

"Totes aquestes estructures societàries van ser utilitzades pel denunciat amb l'objecte de fer físicament opacs els beneficis procedents dels seus drets d'imatge", assenyalava el ministeri fiscal en un comunicat.

Després d'abandonar el seu càrrec d'entrenador al Chelsea, Mourinho va signar el 31 de març de 2010 un contracte de treball amb Real Madrid i va traslladar la seva residència a Madrid, motiu pel qual va adquirir la condició de resident fiscal a Espanya. No obstant això, "amb ànim d'obtenir un benefici il·lícit", va presentar en termini les seves declaracions dels exercicis 2011 i 2012 sense declarar els seus ingressos procedents de la cessió dels seus drets d'imatge.

El 23 de juliol de 2014 l'AEAT va comunicar a Mourinho que s'investigaria les seves declaracions d'IRPF dels exercicis 2010-2012 i de No Residents de 2013 i va aportar els certificats emesos per Global Directors Limited dels que es desprenia que Operating Nominees Limited ostentava el 100 per cent de Kooper Services SA

Va ser llavors quan l'Agència Tributària va realitzar la corresponent liquidació en què es van admetre les despeses repercutides per Kooper al denunciat resultant que els ingressos percebuts i no declarats pels drets d'imatge eren de 3.249.521 euros el 2011 i 2.805.903 euros el 2012 .

Per aquest motiu el denunciat va signar el 3 de juliol de 2015 l'acta de conformitat, reconeixent la falta de declaració dels drets d'imatge, accedint a l'abonament d'una sanció de 1.146.307,83 euros.

No obstant això, després de l'acta de conformitat, l'AEAT va tenir coneixement que Kooper Services S.A. "Va ser creada pel denunciant amb l'objecte d'ocultar els seus drets d'imatge" i que és titular del cent per cent d'aquesta societat a través de Kaitaia Trust, amb seu a Nova Zelanda, de la qual també és fundador Mourinho i és beneficiari amb la seva dona i fills.