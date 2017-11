Sessió a Riudarenes per seguir preparant la visita al Ciutat de València

Després de l'entrenament del dia de Tots Sants de portes obertes a Montilivi, el primer equip del Girona es va exercitar ahir al matí a Riudarenes, en una sessió per seguir preparant el duel de diumenge contra el Llevant. Per aquest partit serà baixa Pedro Alcalá, que encara no s'ha recuperat al cent per cent de l'operació a la qual es va sotmetre fa un mes.