Per la via ràpida a la segona fase de l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona jugarà la segona fase de l'Eurocup. En un grup més complicat del que pot semblar ara veient els resultats, l'Uni es va assegurar ahir el seu bitllet per a les eliminatòries derrotant el Gernika (81-68) quan encara queden dues jornades per acabar la primera fase. En un ambient estrany, poc públic a Fontajau i amb crits de «llibertat» en la majoria de temps morts, el partit es jugava a la mateixa que la concentració a la plaça del Vi en protesta pels empresonaments, l'equip d'Èric Surís va mostrar ahir una nova versió del seu catàleg a l'hora de guanyar partits. L'Uni va guanyar fonamentant el seu joc amb una defensa en zona 2/3 que el Gernika no saber atacar en el segon quart (va començar 16-22 i va acabar 46-34) i en bona part del tercer en què les gironines varen arribar a guanyar per 22 punts de diferència (59-37). Al final 81-68 que, combinat amb la victòria del Landes a Hongria, deixava l'Spar Citylift Girona classificat per a la segona de l'Eurocup de manera matemàtica.

Un triple de la base valenciana del Gernika, Anna Gómez, va posar un, almenys a simple vista, perillós 16-25 en el marcador poc després de l'inici del segon quart. Triple a banda, Gómez estava fent jugar bé un Gernika que ja havia acabat el primer quart sis punts per davant amb el canell d'Alston acompanyant bé a l'experimentada base que diumenge s'havia perdut el partit de lliga, també contra l'Uni a Fontajau, per unes molèsties al peu. Semblava que l'Spar Citylift Girona entrava en una situació complicada, segurament la que podia ser-ho de la temporada deixant al marge els partits contra l'Avenida, però aquest Spar Citylift Girona té moltes maneres de guanyar. Segurament no té una jugadora de l'extraordinari talent individual que podien tenir algunes peces de temporades anteriors, com Chelsea Gray i, la seva manera, també Chardé Houston o Ify Ibekwe. Però aquest Uni té molts més recursos com a equip i maneres de desencallar, i guanyar, partits. El 16-25 de després del triple d'Annna Gómez es va acabar en poc més que una anècdota després que amb una zona 2-3, molt i molt ben treballada pel poc que s'havia vist en els partits anteriors, l'Uni va desactivar el Gernika.

Les basques han deixat d'anotar. Alston no trobava bons tirs contra la zona i, en el joc interior, Devaughn i el fred talent de la russa Marian Bas eren intranscendents. La zona els va deixar sense arguments i a partir d'aquesta defensa, l'Uni ha començat a créixer també en atac. Un parell de triples de María Conde i Nicole Romeo han eixugat les diferències i el tècnic visitant, Mario López, no va poder aturar el ruixat amb un temps mort. Shante Evans va agafar protagonisme, Mendy va aparèixer amb quatre punts seguits marca de la casa i Núria Martínez ho relligava tot. Al descans, l'Uni no només havia donat la volta al marcador sinó que guanyava per dotze punts (46-34). El segon quart de les gironines havia estat per emmarcar. I amb ell les opcions del Gernika s'havien acabat.

Després del descans, el guió va continuar igual fins a arribar a una màxima diferència de 22 punts (59-37). El partit estava vist per a sentència i, encara que al final, entre un cert relaxament local, l'orgull basc i l'intent de maquillar les estadístiques de jugadores com María Pina o Marina Bas varen retallar la distància, la victòria gironina no va perillar mai.