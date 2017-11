Los Dólmenes, un «fals» debutant que ocupa el segon lloc a Divisió d'Honor Plata

Amb una victòria i un empat en les dues últimes jornades de lliga, el Bordils va viure amb relativa tranquil·litat el descans del passat cap de setmana i ha pogut preparar el complicat partit d'aquest vespre contra Los Dólmenes al Blanc-i-verd (20.00). «El cap de setmana ens ha anat molt bé a tots, encara que no hem pogut recuperar cap dels lesionats de llarga durada, perquè a la gent que estava més cansada i amb molèsties li ha anat bé», explicava Sergi Catarain que no podrà comptar avui amb Ferrerons (sis mesos de baixa); Karl Bogo, lesionat contra el Guadalajara i «amb la sensació que serà una lesió llarga»; i Xicu Reixach, que tampoc no s'ha recuperat encara del trencament de fibres que es va fer en el partit a la pista del Barça B.

Al davant, el Bordils tindrà un equip, Los Dólmenes, que és un enganyós debutant a la categoria. Els andalusos són segons, amb nou punts de dotze, i han aconseguit «un empat a la pista del Nava i victòries molt contundents contra equips com Alacant, Covadonga o Cisne».

«Són un gran equip, és un molt bon conjunt, potser sense grans individualitats, però que es nota que fa anys que juguen junts, En defensa són molts forts amb una 6-0 i en atac es nota que estan molt ben conjuntats. Serà un partit maco de veure», detallava Sergi Catarain sobre un Los Dólmenes, que té bona part del bloc de jugadors que havien estat a Divisió d'Honor Plata amb l'Antequera i que, un cop refundat el club malagueny, la temporada passada «es varen passejar per Nacional».