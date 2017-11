L'Uni paga el desgast i perd a la pista del Gipuzkoa

L'Uni no perdia un partit des de la derrota a la pista del Perfumerías Avenida de principi d'octubre. Des de llavors les gironines havien encadenat tres victòries en lliga i quatre a l'Eurocup, però la ratxa s'ha acabat aquesta tarda a Sant Sebastià quan el Gipuzkoa ha derrotat l'equip entrenat per Èric Surís per 72-66.

Les alternatives defensives de les basques la mobilitat dins la zona de Toch Saar i l'encert en els triples en moments claus d'Olabarría i Aduriz han castigat un Spar Citylift Girona que ha pagat el desgast d'haver jugat competició europea el dijous.

Les gironines han començat bé el partit, jugant un bàsquet espectacular i obligant l'entrenadora local a demanar un temps mort molt ràpid (0-9). Però no ha sabut donar-hi continuïtat. El Gipuzkoa ha començat a alternar bé les defenses amb una zona que ha complicat la vida a l'atac gironí i jugadors com Toch Saarr han agafat molt protagonisme en atac.

Al descans, les locals anaven sis punts per davant (39-33) i tot just començar el tercer quart han arribat tenir una diferència de 12 punts (45-33). L'Uni ha reaccionat i el partit s'ha igualat però, en els últims minuts, just després que Astou Traoré posés el 64-62 en el marcador, les basques han sabut resoldre el partit a favor seu.

Weaber, amb 21 punts, i Sarr, amb 16, han estat les màximes anotadores del Gipuzkoa i Nádia Colhado de l'Uni amb 16 punts i 9 rebots ho ha estat pel conjunt gironí.