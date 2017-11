Mourinho «He dit al jutge que ho vaig pagar tot»

José Mourinho, tècnic del Manchester United, va acudir ahir al Jutjat d'Instrucció número 4 de Pozuelo de Alarcón per declarar a l'admetre el jutge a tràmit la denúncia de la Fiscalia en què se l'acusa de defraudar, suposadament, 3,3 milions d'euros en la seva etapa al Reial Madrid. «Vaig marxar d'Espanya el 2013 amb la convicció que la meva situació era perfectament legal. Dos anys després m'han dit que per regularitzar la meva situació havia de pagar una quantitat. Li he dit al jutge que ja ho vaig pagar tot a l'Estat», ha declarat.