Rodri es desvincula del Llagostera i signa per l'Hospitalet

L'etapa al Llagostera de Sergio Rodríguez García, 'Rodri', escrivia ahir el seu punt i final. El central, fitxat l'estiu del 2016, va patir una greu lesió al genoll ara fa un any i tot i haver-se recuperat no entrava en els plans del tècnic Óscar Álvarez. És per això que club i jugador van acordar la rescissió del seu contracte. Ahir mateix, Rodri tancava la seva incorporació a l'Hospitalet, de la Tercera Divisió.

«No estava comptant per l'entrenador i ell mateix ens havia demanat sortir. Ens hem acabat posant d'acord i no hi ha hagut problema. Tenir un futbolista que no juga sempre és perjudicial per totes dues parts. Ell necessitava minuts i creiem que hem pres la millor decisió», s'explicava ahir Oriol Alsina, el director esportiu del Llagostera, qui parlava del defensa com un «bon professional» i també un «gran company».

Rodri va arribar al mercat d'estiu després del descens a Segona B «per ser un jugador important». Tot i jugar 12 partits i convertir-se en un «titular indiscutible», va patir una greu lesió a finals de novembre en un partit contra el Badalona. El diagnòstic, una «ruptura parcial del lligament encreuat anterior del genoll dret» que el va deixar un bon grapat de mesos fora de combat. Ja no va jugar en tota la temporada passada i, tot i fer net, tampoc ho ha fet en cap partit d'aquesta.

Ara, caldrà veure si el seu buit es cobreix al mercat d'hivern, encara que des del club no hi ha cap pressa en aquest sentit. «Confiem molt en els centrals que tenim a la plantilla i els que també pugen del filial. Tenim a homes com Estebal, Viale, Pol, Oriol Ayala i la gent del B; tots ells ho estan fent molt bé. D'aquí al genet encara queda bastant de temps. Tot dependrà de quina sigui la nostra situació i del que ens acabi demanant l'entrenador», valorava Alsina.