El Bàsquet Girona perd el seu primer partit a Fontajau i el Quart guanya a Sant Adrià

El Quart va ser l'únic dels tres equips gironins de Lliga EBA que va guanyar ahir imposant-se a la pista d'un dels fins llavors líders, Sant Adrià (74-85), mentre que el Salt va caure de cinc punts a la pista de l'Igualada (72-67) i el Bàsquet Girona va perdre el seu primer partit de la temporada a Fontajau contra l'Arenys (73-77).

Els 17 punts i 11 rebots per un espectacular 35 de valoració en només vint minuts en pista del veterà pivot Alfonso Alzamora no varen ser suficient perquè el Bàsquet Girona derrotés l'Arenys a Fontajau. Els maresmencs varen començar el partit dominant de la mà de Joel Parra i Pol Molins (20 punts entre els dos a la mitja part) i l'equip de Quim Costa va haver de remar molt per aconseguir remuntar. Ho va aconseguir, 61-61 a manca de quatre minuts, però en els minuts finals l'Arenys va estar més encertat, sobretot en els tirs lliures. Ara, amb un balanç de quatre victòries i tres derrotes, els gironins són tercers d'una classificació del grup C-A que continua molt igualada.

Just per davant seu, els gironines tenen el Sant Adrià que ahir va perdre a casa contra el Quart que entrena Carles Ribot (74-85). Èric Jiménez (18 punts), Edu Camós (16) i Sigal Zniteka (15) varen ser els màxims anotadors del Quart, que ahir va sumar la seva segona victòria de la temporada en una de les pistes més complicades de la lliga. Ara, després de la derrota del Sant Adrià, el Masnou és lider en solitari amb cinc victòries.

Finalment, en l'altre grup, el tercer equip gironí de Lliga EBA, Salt, va perdre de cinc punts a la pista de l'Igualada (72-67) tot i el bon partit de Wimbish (17 punts i 7 rebots) i els 18 punts de Carles Nadal. Pardinyes, Vic i Lleida ocupen els primers llocs d'un grup on el Salt, amb tres victòries i quatre derrotes, és novè.

La setmana vinent, el Salt rebrà el Valls, el Bàsquet Girona jugarà a Barberà i el Quart jugarà a casa contra el Castelldefels.