El Bordils desaprofita un penal en l'última jugada i es queda sense cap premi

Després de dos partits sense perdre, sumant una victòria i un empat, el Bordils va caure ahir derrotat contra Los Dólmenes, segon a la classificació, per un ajustat 25 a 26 final. Va ser un enfrontament en què els homes de Sergi Catarain van arribar a dominar per tres gols d'avantatge a la segona meitat, però es van veure superats en els minuts finals en part per la poca eficàcia que van tenir de cara a porteria.

Els verd-i-negres van fer un molt bon partit, molt seriós i amb una una gran defensa, plantant cara a Los Dólmenes fins al minut 55 de partit. Prova d'això va ser el 13 a 12 amb què es va arribar al descans. I fins i tot, quan faltaven cinc minuts per al final del matx, el Bordils guanyava de dos gols i havia arribat a tenir un avantatge de tres. No ho van saber gestionar i això els va acabar costant molt car.

En els últims cinc minuts el conjunt local va fallar molt de cara a porteria, com va indicar Catarain, «per massa pressió», i tot i que va seguir bé defensivament, ho va acabar pagant. En l'última jugada d'atac, Moreno, que no havia llançat en tot el segon temps, va tenir l'empat a les seves mans amb un llançament de penal, però el seu tir va tocar les cames del porter andalús i posteriorment la pilota marxava per sobre el travesser. Amb aquest resultat, el Bordils segueix en zona de descens una setmana més. El proper dissabte té un partit vital per a la permanència a Lanzarote, equip que també està a la zona baixa de la Primera Divisió Estatal.