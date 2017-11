El Farners consolida el lideratge a casa

S'enfrontaven al Municipal de Santa Coloma el primer classificat, el Farners, contra l'últim, el Castellar, que només havia aconseguit dos punts en les nou jornades anteriors. Els de Pablo Menéndez es van imposar per 2 gols a 0 en un partit estrany, on els gironins van patir un cert relaxament i no van disposar de grans ocasions de gol tot i dominar el partit.

A la primera part el Farners va ser molt efectiu i va marcar dos gols en les dues ocasions que va tenir. El primer, al minut 16, va ser obra d'Adrià Salas i el segon, just abans del descans, el va marcar Toni Rosell. A la represa el Castellar es va quedar amb un home menys per l'expulsió de Silva al minut 49. En el segon temps tampoc hi va haver massa ocasions de gol per part dels dos equips.

Va ser un partit poc lluït en el que tot i així el Farners es va merèixer guanyar perquè els visitants no van tenir gens de profunditat. Els colomencs són líders en solitari amb 22 punts i la setmana vinent visiten el camp del Vic.