Insuficient empat del Llagostera davant el cuer

El Llagostera ha deixat escapar aquesta tarda una oportunitat d'or per sumar tres punts molt importants. L'equip blaugrana reebia a casa el cuer, l'Aragó i tot i avançar-se amb dos gols només ha acabat sumant un punt. Això que ben aviat, al minut 6, el defensa Oriol Ayala, que acabava d'entrar al terreny de joc substituint Viale, que s'ha lesionat, ha avançat els gironins en la primera pilota que ha tocat a la sortida d'un córner. En els primers 45 minuts han estat els locals els que han gaudit de les millors arribades davant un rival que, sense conèixer la victòria, no ha arribat a l'àrea de Marcos fins al darrer instant abans d'anar cap a vestidors. La represa ha començat com ho havia fet el partit. El davanter Manu Gavilán aprofitava una passada de Leo Ramírez per, amb un xut creuar, marca el segon a favor d'un Llagostera que cinc minuts després veia com l'Aragó retallava diferències amb un gol de Nieto. Fins al final del duel, els aragonesos han apretat les dents i han posat en problemes el Llagostera, que ha encaixat el cop definitiu a tres minuts pel final quan Pep ha firmat l'empat. Amb aquest punt els llagosterencs segueixen a les posicions més baixes de la categoria.