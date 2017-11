L'Espanyol surt adormit a Vitòria i ho paga molt car contra l'Alabès

Un gol de Christian Sants en el primer minut de partit va servir a l'Alabès per guanyar el primer partit a casa en la present Lliga davant un voluntariós Espanyol, que va jugar tota la segona part amb deu homes.

Va ser un partit molt travat amb nombroses faltes assenyalades al conjunt vitorià, que va mantenir una gran intensitat defensiva a la qual no van aconseguir fer front homes com Gerard Moreno o Baptistão. El xoc va començar de cara per a l'equip local, que en el primer minut es va avançar amb un gol de Christian Sants, que va aprofitar els dubtes de la defensa de l'Espanyol per allunyar una pilota que va acabar a la xarxa amb un xut amb l'esquerra del davanter local.

Després del gol, els dos equips no van aconseguir apoderar-se del partit, encara que va ser l'Espanyol el que es va aproximar més a la porteria rival amb diverses accions per la banda dreta que, però, no van inquietar el porter de l'Alabès. Després de l'expulsió d'Hermoso en el minut 39, l'Espanyol es va rearmar i va gaudir de diverses ocasions en la segona meitat, en un partit molt obert que els alabesistes van poder tancar, però van patir fins al xiulet final.

L'Espanyol va insistir, però no va arribar a acabar les jugades i l'Alabès va buscar els contraatacs.

Tot i així, l'emoció va estar present fins a l'últim moment però el marcador no es va moure tot i que Sergio García, a l'afegit, va tenir una clara ocasió per empatar el partit. La derrota deixa els de Sánchez Flores a mitja taula amb 13 punts.