El Lloret rendibilitza el gol de Lluís Grau per guanyar el derbi

El Lloret Vila Esportiva va derrotar per la mínima ahir al vespre el Palafrugell (1-0) en el derbi gironí de la jornada a l'OK Lliga. En un partit on va regnar la igualtat, un solitari gol de Lluís Grau a l'equador de la primera meitat va desequilibrar la balança a favor del conjunt entrenat per Manolo Barceló.

L'enfrontament va ser molt igualat en gairebé totes les fases del joc, especialment a la segona meitat. Amb l'avantatge al marcador, el Lloret no aconseguia materialitzar les seves ocasions, especialment en una falta directa errada per Lluís Grau. No obstant, abans d'aquesta acció els palafrugellencs van tenir l'empat, però primer Gerard Pujol fallava una falta directa i poc després, a quatre minuts per al final, Duran fallava un penal. El Palafrugell acabarà la jornada en descens i el Lloret, a mitja taula.