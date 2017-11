Paco Alcácer marca 2 gols per convertir-se en l'heroi inesperat

Dos gols de Paco Alcácer, un a cada meitat, li van donar la victòria al conjunt blaugrana davant el Sevilla (2-1) i permeten al Barça mantenir-se amb quatre punts d'avantatge respecte al València a la classificació en el que va ser el partit 600 de Leo Messi amb el club.

El conjunt barcelonista va dominar el joc amb suficiència durant la primera meitat i bona part de la segona, però van permetre la reacció del Sevilla en els primers minuts del segon temps, cosa que va donar aire als de Berizzo. Va sortir el Barça accelerat, disposat a decidir per la via ràpida, especialment Leo Messi, molt participatiu i protagonista de les primeres ocasions de l'equip d'Ernesto Valverde. El tècnic va sorprendre amb la titularitat de Paco Alcácer, que va acompanyar els habituals Messi-Luis Suárez, i el davanter de Torrent li va donar la raó a Valverde, ja que va aprofitar la primera que va tenir per obrir el marcador i després va ser determinant en anotar el gol de la victòria. Molt abans, el Barça ja havia merescut marcar. Amb Andrés Iniesta i Leo Messi com a mestres de cerimònies, els locals van tocar, van dominar i van crear moltes oportunitats davant la porteria sevillista defensada per David Soria. Les passades filtrades d'Iniesta, la qualitat de Messi, la mobilitat de Suárez i les projeccions per les bandes dels laterals Alba i Semedo van desbordar l'equip andalús, que va córrer des del primer minut darrere la pilota.

Messi, en el seu partit 600 amb la samarreta blaugrana, va tenir un llançament de falta (min. 3), una diagonal que no va concretar (min. 4) i una assistència que no va aprofitar Busquets quan el més senzill era marcar. Una nova rematada de Messi i un xut llunyà de Rakitic que va sortir al costat del pal van ser dos nous avisos del Barça. Alcácer no va desaprofitar la següent després d'una pilota llarga de Luis Suárez i un greu error d'Escudero. El valencià va estar atent, va seguir la jugada i va batre Sòria (min. 23). El gol va destensionar el Barça, tot i que a la recta final del primer temps el Sevilla va decidir anar una mica més amunt, sense arribar a inquietar Ter Stegen.

Va estar millor el conjunt visitant a la sortida del segon temps. Els de Berizzo controlaven la situació, davant un Barça que ja no capitalitzava la possessió i veia com es jugava cada vegada més a prop de la seva àrea. De fet, les dues millors ocasions del segon temps van ser per als sevillistes. A la primera, Muriel va rematar fora per poc (min. 48), en la segona Sarabia es va entretenir massa i va permetre la reacció de Semedo (min. 58). En el córner que va provocar aquesta acció, Pizarro va empatar amb una rematada picada.

El Barça havia de reaccionar i Gerard Piqué, en el 63, va rematar al travesser. Dos minuts després, Alcácer va tornar a salvar l'equip. El valencià va anar al primer pal a buscar una gran centrada de Rakitic per batre Soria i tornar a posar el seu equip per davant. El gol va tranquil·litzar el Barça, que va tornar a tenir el control del partit davant d'un Sevilla que cada vegada creia menys en la seva sort. El Barça va tenir fins al final opcions per sentenciar però no va tenir encert. A falta que jugui el seu partit, el Madrid és ara a onze punts del líder.