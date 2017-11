El Palamós rep el Cerdanyola a casa i el Figueres visita el camp del Santfeliuenc

Fa gairebé set mesos de l'última victòria del Palamós a casa. Va ser el passat 9 d'abril, quan els de Mármol es van imposar 3 a 1 al Manlleu. Aquest migdia (12.00 h), els de Vicenç Fernández, després de dos empats i quatre derrotes com a local, tenen la setena oportunitat de donar la primera alegria a la seva afició davant un Cerdalonya que fa sis partits que no guanya i té tres punts més que el degà. Segons el tècnic del Palamós, Vicenç Fernández, «la igualtat a la categoria fa molt difícil guanyar i per tant caldrà jugar amb intensitat». L'exentrenador del juvenil palamosí diu que s'enfronten a un equip «dirigit per Toni Carrillo, que té experiència a la categoria i que es caracteritza per no donar-se mai per vençut». Una victòria dels del Baix Empordà, combinada amb ensopegades del Granollers i el Gavà, faria que els palamosins sortissin del descens. Fran Ochoa i Quinti són baixa, mentre que Gelmà és dubte.



El Figueres sap el camí a seguir

La Unió, per la seva banda, visita aquesta tarda el camp del Santfeliuenc (17.00 h) amb l'objectiu de seguir el camí victoriós de l'última sortida, quan van guanyar clarament al camp del Reus Deportiu B (0-3). L'equip entrenat per Chicho, que només ha cantat una victòria en els últims sis partits –aquesta, contra el conjunt reusenc–, viu instal·lat a la part mitja de la taula, de moment, sense ambicions ni excessives preocupacions, però no pot deixar escapar una setmana més els tres punts. Al davant hi tindran un Santfeliuenc que té un punt més que la Unió i que ja fa set jornades que no aconsegueix un triomf.