El Peralada perd per la mínima al camp de l'Ontinyent

La negativa jornada pels interessos dels equips gironins l'ha tancat el Peralada, que ha perdut aquesta tarda al camp d'El Clariano, a Ontinyent. Un solitari gol de Juanan al minut 87 de partit ha servit perquè els gironins, dirigits a la banqueta pel segon entrenador, Xavi Punsí, no poguessin puntuar mantenint-se així en places de descens.

Abans del gol dels valencians l'home més encertat dels alt-empordanesos estava sent el porter Gianni, senyal que el partit no es desenvolupava com desitjava l'equip visitant. El Peralada ha tingut fases de bon joc durant el partit però li ha costat generar clares ocasions de gol per marxar amb la victòria d'Ontinyent.

Els xampanyers han tancat la jornada de tres partits sumant un punt de nou possibles.