Sense temps per a lamentacions

No és moment de baixar els braços sinó de llepar-se les ferides per tornar al terreny de joc amb més força que mai. El passat dimecres, la dotzena jornada de Segona Divisió B va ser negra per als interessos dels tres equips gironins, que van acabar els seus partits derrotats. Peralada i Olot van caure a casa contra Saguntí i Cornellà, respectivament, mentre que el Llagostera perdia a Badalona. Tot just quatre dies després d'aquestes ensopegades i amb molt poc espai de temps per corregir els errors, tots tres conjunts volen que avui sigui un dia per recordar.

Obrirà foc l'Olot, potser l'equip gironí amb més necessitats. El duel que jugarà contra l'Ebre (12.00 h) al Municipal de l'Almozara, a Saragossa, es viu com una petita final per la situació dels de Martín Posse, més qüestionat que mai, que no enllaça bons resultats i que amb una victòria en dotze partits es manté en zona de descens amb només vuit punts, sent així el segon pitjor equip del grup tercer de Segona Divisió B. Els garrotxins arriben a l'enfrontament després d'encaixar quatre derrotes consecutives i la segona victòria no es pot fer esperar més. Per sumar els tres punts hauran de derrotar l'Ebre, que es troba a només dos punts de les places de descens i que en aquesta setmana de tres partits encadena una derrota i un empat. Les principals novetats a la convocatòria són Jose i Nacho, mentre que Blázquez, sancionat, i Uri Santos, lesionat, en queden fora.

A mitja tarda (16.00 h) és el torn per a un Llagostera que ocupa la plaça de promoció de descens. Dues derrotes en quatre dies han deixat els gironins sense marge d'error i avui, a casa i contra el cuer, no es poden permetre el luxe de perdre més punts. Sense Facundo Guichón, sancionat, el conjunt d'Òscar Álvarez haurà de tornar a recuperar la millor versió, aquella que fa tres setmanes derrotava tot un Elx, per cantar una victòria vital per agafar aire. Al davant tindran un Aragó, filial del Saragossa, que no ha guanyat cap partit dels dotze que s'han disputats a la categoria i que ja té a cinc punts la salvació. Els aragonesos tindran en atac la novetat de Raí, un davanter molt perillós que acostuma a anar convocat amb el primer equip a Segona però que avui serà a Llagostera.

Tancarà la jornada per als gironins el Peralada. Els d'Arnau Sala, que complirà el primer dels dos partits que estarà sancionat, visiten l'Ontinyent (17.00 h) i buscaran la primera victòria de la temporada a domicili, on han competit en les últimes sortides tot i perdre contra l'Hèrcules i empatar al camp de l'Atlètic Balears. La principal i destacada novetat serà el retorn a l'eix de la defensa de Bambo Diaby, indispensable per a l'equip i que va complir sanció dimecres. L'Ontinyent, amb setze punts, viu tranquil a la meitat de la classificació.