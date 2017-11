Asensio dona aire al Madrid

Una fuetada de Marco Asensio a l'esquadra va aclarir de cop els dubtes d'un Reial Madrid de dues cares, ple d'incertesa en el primer acte i agradant-se en el segon davant d'un Las Palmas en caiguda lliure, a la qual van ser incapaç de marcar Cristiano Ronaldo i Karim Benzema. La derrota dels canaris deixa el Girona amb 9 punts de marge sobre les posicions de descens, que marquen l'Alabès i el mateix Las Palmas, i a només quatre del Sevilla, sisè, i les competicions europees.

Sis derrotes consecutives convertien el Las Palmas en el rival perfecte per fugir de la crisi de resultats i identitat que viu el Reial Madrid. El triomf alleuja la situació de l'equip blanc abans d'una aturada que vindrà bé als de Zinedine Zidane, però no aclareix del tot els dubtes. Allunyat de la mentalitat guanyadora que el va impulsar a l'èxit. Sense continuïtat en el seu joc, no es va alliberar fins que no va sentir el partit guanyat amb l'obra d'art d'Asensio.

Abans, però, els intents madridistes van acabar tenint premi abans del descans. Ho havien intentat els dos laterals, arribant a dalt però xutant desviat, i l'encert el va posar Casemiro en el primer gol de córner del Reial Madrid del curs. En el segon pal rematava de a plaer. Un cop del qual no es va aixecar el rival.

Després de la represa, l'equip de Zidane va guanyar en seguretat i va millorar la seva imatge. Arrencava el segon temps amb dues accions polèmiques dins de cada àrea. Casemiro demanava penal, obstruït per Michel Macedo, i Vitolo es desesperava després de ser agafat per Casemiro instants després. Jugava amb foc el brasiler, que ja havia realitzat una dura entrada al centre del camp amb l'amenaça de perdres el derbi madrileny del Metropolità si era amonestat. Va ser quan va arribar el gol que val el preu de l'entrada. Un rebuig després pilota aturada que va enganxar Asensio a 30 metres amb un obús a l'escaire que va posar en peu a l'Bernabéu i va alliberar tota la tensió acumulada.

Va millorar el joc amb el vent a favor el Reial Madrid, però res va fer recuperar la punteria perduda en Lliga Benzema i Cristiano. El primer ni les va tenir en un partit per a l'oblit en què no va brillar en res i es va retirar amb bronca. No obstant això, amb Ronaldo sique va acabar bolcada tota l'afició, donant-li suport en cada ocasió que malgastava, incansable en el seu esforç però només encertat per posar una passada perfecte des de la dreta per a l'arribada d'Isco, que afusellava el tercer a la xarxa. Una mà salvadora a l'efecte en el tret de Kroos de Raúl Lizoain i els intents desesperats de Cristiano tancaven el partit en el qual el Reial Madrid va frenar la seva caiguda.