El Barça de Valverde iguala els números en Lliga de la temporada de Tito Vilanova

L'equip segueix guanyant, ofereix bons moments de joc, però li costa tancar actuacions completes. Dissabte a la nit davant el Sevilla, els barcelonistes van completar una molt bona mitja hora inicial, en la qual podien haver decidit el partit, però van acabar patint fins que va aparèixer un protagonista inesperat, Paco Alcácer, per anotar els dos gols del partit.

Alcácer, que és un jugador gens habitual en les alineacions de Valverde, marca els mateixos gols per minut que Messi. El jugadors de Torrent en porta tres en 285 minuts de joc (marca cada 95 minuts), l'argentí suma 16 gols en 1.530 minuts.

En tot cas, la seva alineació demostra l'olfacte de Valverde per encertar en les titularitats, com també passa amb la lectura dels partits, ja que habitualment els canvis que introdueix el tècnic tenen incidència posterior en els partits, cosa que anteriorment també ha passat, per exemple, amb Paulinho, Denis Suárez o amb Deulofeu.

I l'equip guanya, el Barça guanya gairebé sempre. A la Lliga està invicte amb deu victòries i un empat. Només Tito Vilanova (2012-13) i el «Tata» Martino (2013-14) tenen uns números idèntics en l'arrencada de Lliga.

Els blaugrana, després d'onze partits, només han cedit un empat (Atlètic de Madrid a domicili), han marcat 30 gols i n'han encaixat quatre. A la Lliga de Campions, estan a un pas de certificar el seu pas als vuitens de final després d'acumular tres victòries i un empat en quatre partits (7 gols a favor, un en contra) i a la Copa pràcticament va resoldre en l'anada el seu primer enfrontament (0-3 a Múrcia). Ara el Barça és líder en solitari en el campionat. Valverde sap que és el moment de guanyar i obrir forat, no de demanar perdó.