El Citylift Girona guanya el seu primer partit contra un vell conegut, el Vila-sana

Després de la derrota a la primera jornada contra el Vilanova (3-1), i els empats davant Alcorcón (4-4) i Palau Plegamans (2-2), el Girona femení va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada contra el Vila-sana per 2 a 0. Un rival que l'any passat els va impedir pujar directament a l'OK Lliga ja que van guanyar a les gironines per 2 a 4 en l'últim i decisiu partit de lliga. Al final les gironines van aconseguir l'ascens als despatxos. Per això, l'entrenador gironí Xavier Oller es va mostar molt content per la victòria.

El partit que es va disputar ahir migdia al Pavelló Municipal de Palau va ser molt igualat, però les gironines se'n van poder anar al descans amb un resultat a favor de 2 a 0. Un marcador que ja no es mouria en la segona part.

Els gols locals els va fer Laura. El primer, de penal al minut 7 de partit. Tres minuts més tard seria la mateixa Laura que marcaria a passada de Laia el segon gol del partit després de culminar un contraatac.

Amb aquests dos gols, Laura se situa com a màxim golejadora de les gironines, amb un total de 4 dia nes a la Lliga en quatre partits disputats.

A falta de 10 minuts per acabar la primera part, les lleidatanes, per mitjà de Victoria, va fallar un penal que hagués suposat el 2 a 1 i hagués posat un partit molt obert de cara el segon temps.

La segona part va continuar com la primera, molt igualada. Va ser un segon temps molt obert en què els dos equips van poder marcar algun gol més, però les porteres van està a un nivell molt alt i no es van deixar encaixar cap gol.

Aquest 2 a 0 va que l'equip entrenat per Xavier Oller avanci fins a la desena posició de la classificació, amb 5 punts.

El partit previst en un principi per la pròxima setmana davant el Gijón es disputarà el mes de gener, ja que les d'Oller visiten el el 20 de gener al Liceo a Galicia i aprofitaran el viatge per jugar un dia més tard a Gijón.

Així, pròxim compromís del Girona és d'aquí dues setmanes, de nou a casa, contra el Cerdanyola, un equip que Oller ha definit com un molt bon conjunt. L'entrenador gironí també ha dit que aquests 15 dies de descans aniran bé perquè Xantal es pugui recuperar de la lesió a l'esquena que va patir ahir i pugui jugar contra el Cerdanyola, en el partit corresponent a la sisena jornada de Lliga.