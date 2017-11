Una diana a tres minuts del final deixa el Peralada glaçat a Ontinyent

La setmana dels tres partits no ha acompanyat, pel que fa a resultats, els interessos del Peralada. Després de treure un bon punt al camp de l'Atlètic Balears però perdre dimecres a casa contra el Saguntí, el conjunt xampanyer va caure derrotat ahir per la mínima a El Clariano, l'estadi de l'Ontinyent (1-0). I ho va fer d'una de les formes més cruels, a tres minuts del final, quan ja estaven tocant un punt sempre benvingut a domicili.

La primera meitat va començar amb el conjunt visitant, situat còmodament a mitja taula de la classificació, intentant portar el pes del partit i monopolitzant les primeres arribades de perill de l'enfrontament. No obstant, el Peralada, ahir dirigit per Xavi Punsí a la banqueta per la sanció de dos partits que li van imposar a Arnau Sala, va anar de menys a més. Els gironins es van treure de sobre el domini inicial dels locals i van tenir, fins arribar al descans, ocasions clares per avançar-se al marcador i canviar el rumb del partit. La primera, al quart d'hora de joc, quan una centrada de l'uruguaià Romero no la va poder connectar Andzouana. Més clares van ser les que va tenir el central Bambo Diaby, amb una doble ocasió que va rebutjar gairebé miraculosament el porter Campos i de nou, el potent jugador del Peralada, a un minut pel descans, va connectar un cop de cap que va acabar amb la pilota sortint per mil·límetres per sobre el travesser.

A la segona meitat el guió ha canviat respecte com havien acabat els primers 45 minuts. Un dels protagonistes del duel va ser Gianni, el porter xampanyer, que va aturar dos xuts molt clars de l'Ontinyent. Amb el Peralada donant per bo l'empat va arribar la galleda d'aigua freda. Al minut 87 de partit, Juanan, davant Gianni, resolia amb un xut creuat per deixar els tres punts a Ontinyent. La derrota manté el conjunt peraladenc en descens i preparant ja el duel tan important contra el Llagostera.