Empat sense gols del Figueres en la seva visita al camp del Santfeliuenc

El Figueres continua sense trobar el camí de la victòria, i ja encadena tres jornades seguides sense guanyar. La situació encara es complica una mica més, si es mira més enllà. I és que de les últimes set jornades, els de Chicho Pélach només han guanyat un partit. A més, en els darrers tres partits, els de Vilatenim no han marcat cap gol. Dades que ara sí, comencen a fer saltar les primeres alarmes. La dinàmica no és positiva.

Ahir al camp del Santfeliuenc, la Unió va sumar el segon empat consecutiu sense gols. La primera part va ser d'allò més igualada. Bona mostra d'això, el fet que el marcador no es va moure mai. És cert que segurament la Unió va fer mèrits per arribar al descans amb quelcom més a la butxaca, després de dues grans ocasions que, això sí, no va saber materialitzar. Albert Canal va tenir una bona oportunitat en el quart d'hora de joc, i la Unió ho va tornar a provar sense èxit a tres minuts de la primera mitja hora de partit.

A la represa, el guió no va canviar. Els de Chicho ho van seguir provant, però el gol no va acabar arribant. Gil Manzano en el 76' va enviar la pilota per damunt del travesser. El partit estava més obert que mai. La sensació era que si algun dels dos equips era capaç de marcar s'enduria els tres punts. A l'hora de la veritat, ni Santfelienc ni Figueres van poder enviar l'esfèrica al fons de la porteria rival. La sequera golejadora dels alt-empordanesos també comença a ser preocupant.

Diumenge a la tarda (16.30 h), la Unió rebrà la Pobla Mafumet a l'estadi de Vilatenim amb l'objectiu de retrobar-se per fi amb una victòria que fa tres jornades que se li resisteix. La Pobla suma 22 punts després de la catorzena jornada de lliga, sis més que els d'un Figueres que ja no pot fer esperar més per tornar a sumar de tres en tres. Es vulgui o no, la zona de descens és cada cop més a prop.