El Llagostera recau en errors anteriors i deixa escapar dos punts amb el cuer

El partit s'encaminava cap a una victòria còmode i segura per un Llagostera que, en un partit que ja ha viscut aquesta mateixa temporada, va veure com l'Aragó, quan semblava mort i enfonsat, va aixecar el partit i aconseguia empatar al municipal llagosterenc quan els blaugrana guanyaven per dos gols de diferència. El Llagostera, que va tenir bones fases del partit, oferint seguretat defensiva i perill en atac, va fer-se petit amb el primer gol del conjunt aragonès que, amb molta fe i empenta, va tirar enrere els locals per acabar empatant el partit al tram final de l'enfrontament.

L'objectiu del conjunt del Gironès, que acaba la jornada a la posició on la va començar, a la plaça de promoció de descens, era aconseguir tres punts que li permetessin sortir d'aquesta zona vermella de la classifiacació. I el partit va començar amb un imprevist que, al mateix temps, es va convertir en clau perquè els d'Òscar Álvarez s'avancéssin al marcador. Quan tot just s'havien disputat sis minuts de partit, el defensa central Lucas Viale es lesionava i en el seu lloc entrava Oriol Ayala. Un minut després, el jove futbolista gironí obria el marcador després de rematar de manera impecable un servei de cantonada. L'inici era gairebé perfecte pels blaugrana, que amb el marcador a favor van intentar controlar un partit que es va desenvolupar amb molta igualitat i amb escasses ocasions de gol.

Encara en la primera mitja hora de joc, Pablo Sánchez i sobretot Leo Ramírez, amb un xut molt potent que va sortir fregant el pal, van tenir les dues ocasions més bones mentre que en atac, el fialial del Saragossa estava absolutament desaparegut. Un xut de falta directa de Pep Biel al minut 44 del primer temps va ser l'acció més destacada, de fet, el primer xut amb perill, que va fer l'Aragó abans de fer camí cap a vestidors.

Amb avantatge al marcador i veient que el partit estava relativament controlat, el Llagostera sabia que havia de posar una marxa més per marcar un segon gol i, a poder ser, un tercer per deixar el partit molt encarat i aconseguir així tres punts molt importants. I més, quan al minut 4 del segon temps Manu Gavilán va ampliar diferències a favor del Llagostera. El davanter, després d'una bona assistència de Leo Ramírez, va creuar la pilota amb precisió per donar una mica més d'aire a l'equip d'Òscar Álvarez. Immediatament després els gironins, segons va apuntar el tècnic al final del partit, «havien d'haver anat a fer el tercer gol» per tenir una tranquil·litat que en un tres i no res es va esfumar. Tot just sis minuts després del gol de Gavilán, Nieto va marcar per l'Aragó i va tornar a brindar d'una emoció innecessària el partit, el qual el Llagostera no aconseguiria tancar i ho acabaria pagant.

A partir del seu gol, el conjunt aragonès va fer un pas endavant i va buscar amb més insistència l'empat, davant un Llagostera que començava a veure vells fantasmes abans que la desgràcia es produís. Aquesta va arribar a quatre minuts pel final del temps reglamentari. Pep Biel, amb un gran xut de volea des de la frontal, va empatar el partit per un Aragó que va trobar premi a la seva fe davant un Llagostera que a mesura que s'anava acostant el final del partit anava fent passes enrere.

L'empat deixar el conjunt gironí en zona de promoció de descens. Diumenge vinent, 12 de novembre juguen al camp del Peralada un derbi tan apassionant com fatídic per escapar de la lluita per les places de descens.