Nova ensopegada d´un Olot que té la salvació a sis punts

No travessa un moment gens bo de resulats l'equip garrotxí. L'Olot va encaixar ahir, al camp de l'Ebre, la cinquena derrota consecutiva (2-1). Una desfeta que fa mal, molt mal, a un equip que ja venia de derrotes molt doloroses i que en una setmana de tres partits no ha sumat cap punt. Les repercusions estan plasmades a la classificació: 8 punts de 39 possibles i, cert és que encara queda molt, ja són sis els punts que separen a l'equip entrenat per Martín Posse del quinzè classificat, actualment el Formentera (14), que seria a dia d'avui el primer conjunt que tindria la salvació assegurada.

Després de caure dimecres contra el Cornellà a casa, en el que ja era considerat un partit molt més que important pel despertar de l'equip, ahir el duel contra l'Ebre agafava encara més transcendència. I sí, l'equip, novament va mostrar les seves cartes i ho va fer bé, oferint una bona proposta de futbol, però entre els petits detalls i la malastrugança els gironins es van quedar en blanc una jornada més. Segurament s'esperen uns dies moguts a les oficines del club, amb un Martín Posse penjant d'un fil però conscient i tossut que això «ho pot tirar endavant», com explicava als micròfons de Ràdio Olot un cop acabat ahir el partit a Saragossa. Un duel que no va començar gaire bé per als interessos olotins. Després d'uns primers minuts de tempteig, amb un Olot intentant portar la iniciativa del partit tot i que sense ocasions de gol, al minut 15 de partit l'Ebre va colpejar per primera vegada. I va ser en una jugada típica de la categoria i en un camp petit com l'Almozara. Álex Cruz, des del córner, va fer un gol olímpic espectacular per avançar el seu equip i començar a fer bona la dita que anomenen molts entrenadors de la categoria: «A Segona B, el primer equip que marca té molts números d'acabar sent el guanyador del partit». Malauradament, ahir aquesta frase es va tornar a convertir en realitat en contra d'un Olot que va intentar apropiar-se del partit, molt igualat i amb poques ocasions de gol.

Martín Posse havia de corregir coses al descans i esperonar els seus jugadors de cara la segona meitat i, per com va sortir l'equip al terreny de joc, les paraules del tècnic argentí als vestidors van tenir efecte. Al minut tres de la segona meitat Alberto Toril empatava el partit per als de la Garrotxa. El jove davanter mallorquí rematava amb el cap al fons de la xarxa una pilota servida des del córner per Hèctor Simon. Un gol esperançador per a les opcions de l'Olot per puntuar a Saragossa, però poc menys de deu minuts després els de Posse rebien una galleda d'aigua freda amb el segon gol local. Un penal comès per part de Carles Mas l'aturava Xavi Ginard, però el rebot el recollia Salinas per situar el 2 a 1 a l'electrònic.

L'Olot va tirar de coratge per intentar empatar, com a mínim, el partit, però Carles Mas, que va veure com li treien una ocasió més clara i Hèctor Simon, que ho va provar directament des d'un servei de cantonada, no van trobar el premi. Al final del partit, el tècnic Martín Posse, va declarar que «estem fent un bon joc però els petits detalls ens fan molt mal. Necessitem ser més agressius».