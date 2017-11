La nova samarreta de la Roja aixeca polèmica pels seus colors republicans

Un efecte òptic a la samarreta de la selecció espanyola de futbol per al Mundial de Rússia 2018, derivat de la combinació del color blau petroli sobre un fons vermell, que apareix com morat en els mitjans audiovisuals, ha provocat polèmica per la seva semblança a la bandera republicana.



La samarreta que utilitzarà la selecció espanyola al Mundial de Rússia 2018 ha estat presentada avui per la marca Adidas amb un disseny que rememora el de la utilitzada en el Mundial d'Estats Units 1994.



La Roja farà servir una samarreta amb un disseny gràfic una mica diferent al del 94 que consisteix en diamants de color vermell, groc i blau, que, segons l'empresa alemanya, "representen la velocitat, l'energia i l'estil del futbol que s'associa amb el combinat nacional espanyol".



"Feia temps que la selecció espanyola no vestia una samarreta tan bonica. Tots i totes amb la roja", ha escrit Pablo Iglesias a Twitter al costat de la foto oficial d'Adidas en la qual s'aprecien els colors de la equipació.





També el coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha publicat: "La nova samarreta de la selecció espanyola té el seu encant. Incorpora un blau gairebé morat, i recorda a aquest intent republicà d'ampliar els colors de la Corona d'Aragó (que són base de la bandera catalana i també de la rojigualda) per incloure el morat de Castella ", escriu a Instagram.Encara que després ha afegit: "Lògicament el de la selecció no és un fet conscient, sinó de pura coincidència. Però sens dubte és molt més bonica".No obstant això molts usuaris s'han mostrat molestos o sorpresos per l'equipació a les xarxes socials, entre ells el portaveu de Ciutadans al Congrés, Joan Carles Girauta, que s'ha preguntat a Twitter: "De debò?".D'altres han anat més lluny i fins i tot han arribat a demanar que es boicotegi la samarreta si no es canvia el disseny. Un portaveu d'Adidas ha comentat a Efe que entenen "qualsevol opinió que pugui sorgir, com passa sempre amb cada samarreta d'un gran torneig" i s'ha remès al comunicat oficial per explicar les característiques de la samarreta.