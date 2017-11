«Jugar al Palau sempre és especial»

Un gol del jugador del Lleida Darío Giménez a dos segons per acabar el partit de la darrera jornada va impedir que aquest vespre el Citylift Girona visiti el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça, amb l'aval de no haver perdut en les primeres cinc jornades de lliga. «Va ser un cop dur, però ja n'hem parlat i crec que traurem conclusions positives d'aquella errada; som un equip amb gent jove que, en determinats moments, podem pagar la nostra inexperiència amb errades com concedir una falta a dos segons per acabar el partit» explicava ahir el tècnic del Citylift Girona, Ramon Benito, que, tot i la derrota contra el Lleida, veu com el Girona arriba en un bon moment a la que va ser la seva casa durant set temporades. «És clar que és especial jugar al Palau. Ho és per a qualsevol jugador o entrenador i, personalment, recordo molt bé els set anys que vaig jugar allà perquè van ser els millors de la meva carrera i perquè sempre m'hi vaig sentir molt estimat i rebent el suport de molta gent del club», detallava un Benito que, com a jugador del Barça, té un palmarès impactant: 7 lligues consecutives, 5 copes d'Europa, 4 Copes del Rei, 1 copa de la CERS...

Ramon Benito no tornarà avui per primer cop al Palau com a entrenador d'un equip rival. Ja ho ha fet amb Blanes, Tordera i la temporada passada amb el Girona, però això no treu al·licients al partit. Ni per a ell, ni per als seus vestidors. «La gent està molt motivada. Tenim dos jugadors joves que venen del Barça B, però que també havien tingut l'oportunitat de jugar ja amb el primer equip i que tenen moltes ganes de fer-ho», deia ahir Benito referint-se a Marc Palazón i Oriol García, dos joves jugadors de 21 anys, que el Citylift Girona va fitxar aquest estiu procedent del club blaugrana. En lliga, Palazón sí que va arribar a jugar alguns partits amb el primer equip del Barça, mentre que Oriol García no va poder debutar tot i anar convocat en un partit contra el Caldes.

El partit d'aquest vespre és «especial» per a Benito, Palazón o García però «també per a la resta». «El Palau és una pista molt especial on qualsevol jugador li agrada anar», avisava ahir el tècnic del Girona que tot i admetre la «realitat» que és molt complicat guanyar contra un equip que només ha encaixat dos gols aquesta temporada vol defugir del tòpic de tenir molt a guanyar i poc a perdre contra el Barça: «Que no tinguem res a perdre no vol dir que anem allà sense tensió, podem perdre però fer-ho competint per intentar sumar-hi alguna cosa».

Els números del Barça no inviten a l'optimisme. Diumenge, l'equip blaugrana va resoldre el seu debut a la Lliga Europea derrotant el Forte dei Marmi italià (2-0) i en lliga no ha tingut problemes per encadenar cinc victòries consecutives contra Astuhockey (1-9), Palafrugell (7-1), Vendrell (0-5), Arenys de Munt (2-0) i Caldes (0-1). En total, en lliga, 24 gols a favor i només dos en contra en una demostració de la fiabilitat defensiva de l'equip que entrena Edu Castro. Els dos gols encaixats varen arribar en la primera jornada, de penal contra l'Asturhockey, i a la segona davant el Palafrugell (xut d'Aldrich que Bargallo va desviar cap a dins de la seva porteria).

Sobre el paper, el Barça és netament superior al Girona però ahir el tècnic blaugrana, Edu Castro, no va escatimar elogis per a un rival per a qui té «una especial estima perquè té dos jugadors formats aquí, Marc Palazón i Oriol García, que debuten aquest any en l'OK Lliga». Castro s'espera un «Girona que juga molt bé el 2x2 típic, que té un xut exterior molt bo i un joc interior molt perillós amb Raúl Pelicano que pot crear oportunitats de gols des de qualsevol posició». «En Jaume (Llaverola) els està donant molta solidesa defensiva i en Ramon (Benito)» els fa jugar molt bé. Porten deu punts i no és per casualitat perquè han començat molt bé i només han perdut el partit contra el Lleida de manera agònica. Serà un rival molt complicat», va concloure ahir Castro que, habitualment, fa rotar els seus dos porters: avui tocaria descans per a Egurrola amb Sergi Fernández a la pista.