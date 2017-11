L'Eupen belga substitueix el palamosí Jordi Condom per Claude Makelele

L'exfutbolista francès Claude Makelele, que estava com a tècnic assistent de Paul Clement al Swansea, és des d'ahir en nou entrenador de l'Eupen belga fins al 2020, en substitució del palamosí Jordi Condom. Makelele, de 44 anys, antic jugador de PSG, Chelsea, Reial Madrid, Celta, Olympique de Marsella i Nantes, ha signat per dos anys i mig i avui ja començarà a treballar. Condom havia arribat a l'Eupen, un equip vinculat a l'Academia Aspire, el 2012 com a ajudant de Bartolomé Márquez, però el 2015 en va assumir les funcions de primer entrenador. Amb el palamosí l'Eupen va ascendir a Primera, però aquesta temporada els resultats no els acompanyaven i eren cuers.

L'Eupen només ha guanyat dos partits de 14 jugats i ocupa l'última posició a la lliga belga, amb 10 punts. Malgrat que el club va oferir a Jordi Condom la possibilitat de seguir-hi vinculat fent d'altres funcions, en principi el preparador opta per desvincular-se del projecte i buscar nous reptes professionals. Condom tenia contracte fins al juny de l'any que ve, en una entitat on era molt estimat i respectat. Dirigia el primer equip de l'Eupen des del març de 2015, quan va agafar el càrrec que tenia Márquez.