Martín Posse esgota les últimes hores com a entrenador de l'Olot

La plantilla de l'Olot té avui jornada de descans i tornarà a la feina demà per començar a preparar la visita del Vila-real de diumenge que ve al Municipal. Ahir, l'endemà de la derrota contra l'Ebre, els jugadors es van exercitar encara a les ordres de Martín Posse. Qui serà demà l'encarregat de dirigir la sessió ja és més complicat d'aventurar, perquè tot apunta que el preparador argentí està esgotant les seves darreres hores a la banqueta garrotxina. Ahir des del club es va voler emetre un missatge de tranquil·litat que, no obstant això, no amagava la preocupació que hi ha després d'encadenar cinc derrotes seguides. L'Olot, amb 8 punts, és penúltim i ja té la permanència a 6 (la marca el Formentera amb 14).

Sergi Raset, el secretari tècnic, va explicar que «estem en un període de reflexió, valorant com hem d'actuar. De moment no hi ha presa cap decisió». Raset, la setmana passada, abans del partit contra l'Ebre, no va amagar que caldria prendre mesures si es tornava a perdre. Diumenge l'Olot va tornar a donar mostres de bon futbol, sent víctima dels seus problemes de sempre: falta d'efectivitat al davant i poca fiabilitat al darrere. «El rival, sense generar-nos res, ens va fer dos gols», recordava ahir el secretari tècnic, que lamentava una vegada més «no haver sabut mantenir la porteria a zero». Els dos gols aragonesos van arribar en un córner directe i després d'un penal «absurd» que en primera instància Ginard va aturar però que el local Salinas va aprofitar per fer el 2-1 gràcies al rebuig.

«Vam seguir la tònica de sempre. Tenim ocasions, no vam estar encertats, i l'equip contrari no genera res però ens marca dos gols», va afegir Raset. De moment ahir va ser un dia de reflexió a Olot, a l'espera que entre avui i demà es pugui prendre una decisió definitiva que, ara, pinta cap a la destitució del tècnic. Posse va arribar a l'estiu per substituir Ramon Maria Calderé, el tècnic que havia aconseguit tornar els garrotxins a Segona B després d'una temporada a Tercera.

L'Olot ha d'afrontar ara un tram de calendari molt exigent. Ha fallat contra els rivals més assequibles i fins a finals d'any jugarà contra equips de la part alta. Diumenge visita el Municipal el Vila-real B (16.30), per tot seguit anar al camp d'un rival directe (Formentera) i jugar a casa contra el líder imbatut, el Mallorca. València Mestalla, Lleida i Elx són els altres tres rivals que li quedaran al conjunt garrotxí abans que la lliga s'aturi per Nadal. D'aquests sis partits, quatre seran contra adversaris situats entre els quatre primers, és a dir, en zona de promoció d'ascens.

Després de tretze jornades l'equip olotí només ha guanyat un partit (Saguntí) i n'ha aconseguit empatar cinc. Ara encadena cinc derrotes seguides, encaixades contra Ontinyent, Llagostera, Alcoià, Cornellà i Ebre. Amb només 10 gols a favor, és un dels que menys en marca, mentre que els 18 que ha rebut el situen com el tercer que més en rep de tot el grup tercer de Segona B.