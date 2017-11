La Reial Societat arribarà a Girona amb els seus problemes defensius resolts

La Reial Societat arriba a l'aturada de novembre amb els deures fets tant a Europa com a la Lliga, després de corregir els seus problemes defensius i seguir a un gran nivell golejador, que el situa com a tercer conjunt més realitzador de la competició. Els bascos són el proper rival del Girona, el divendres 17 (21.00). La Reial va arribar a l'anterior aturada havent encaixat 16 gols en 5 partits. Eusebio es va tancar a Zubieta amb la seva plantilla per treballar fonaments defensius i el resultat ha estat realment positiu, amb una sola derrota, la de Getafe per 2-1, en un torn de set compromisos en tres competicions. Els donostiarres han guanyat cinc partits entre les dues aturades, dos d'ells de Lliga Europa, que el deixen virtualment classificat per a la següent fase.