Condom: «M´he guanyat el respecte com a entrenador al futbol belga»

«M'he guanyat un respecte com a entrenador a Bèlgica i espero tornar a treballar en allò que més m'agrada fer», deia ahir el palamosí Jordi Condom, hores després d'haver estat destituït com a tècnic de l'Eupen. Condom era molt estimat, valorat i com ell mateix diu «respectat» en aquest club, però els números, insensibles en el món del futbol, manen i dicten sentència. El tècnic palamosí, que va conduir a aquest modest equip belga a la Primera Divisió, ara ha estat víctima dels mals resultats: l'Eupen és cuer i només ha guanyat dos partits dels catorze disputats.

El club belga va destituir Condom aquest darrer cap de setmana. Després d'haver aconseguit la permanència en la passada campanya, en aquesta l'equip ocupa la cua de la classificació. Jordi Condom tornarà a Palamós en els propers dies, pendent de si li arriben ofertes per continuar entrenant. Condom feia cinc anys que estava vinculat al KAS Eupen. Hi va arribar, de la mà de l'acadèmia Aspire Dreams de Catar, com a assistent de Bartolomé Márquez. Quan aquest va ser destituït, Condom va agafar les regnes de l'equip com a primer entrenador. Va aconseguir pujar el KAS Eupen a la primera divisió belga, el va mantenir en aquesta categoria i va portar l'equip a la semifinal de la Copa de Bèlgica.