Un gol a només 1.22 per al final del partit frusta el Girona al Palau (4-3)

El Girona va estar a punt de fer història anit al Palau Blaugrana, però un gol a 1.22 per al final va frustrar la bona feina dels gironins. El Girona guanyava 0-2 al descans i es va arribar a posar 1-3 al segon temps, però el Barça va posar la directa per acabar remuntant als instants finals. L'entrenador del Girona, Ramon Benito, va afirmar que «anar a competir al Palau és un èxit, només ens ha faltat saber tenir més la pilota per posar-los nerviosos».