Pau López diu que se sent «estimat i valorat» a l'Espanyol

El porter gironí de l'Espanyol Pau López, que acaba contracte el pròxim 30 de juny, va afirmar després de l'entrenament d'ahir a la Ciutat Esportiva que no sap què passarà amb el seu futur, però ha recordat que ja va dir que «estava feliç i a gust». «Ara em centro a treballar i no penso en hipòtesis», va comentar el porter blanc-i-blau, que se sent «valorat i estimat». A més, ara travessa un gran moment de forma i juga com a titular: «Cada entrenament estic millor i els companys també. És el meu objectiu», va finalitzar.