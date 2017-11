El Barça vol aprofitar la visita del cuer, Efes, per créixer a l'Eurolliga

El Barça intentarà aprofitar avui (21.00, Esport3/Movistar+) la visita del cuer de l'Eurolliga, l'Anadolu Efes d'Istanbul, per recuperar el terreny perdut en la màxima competició continental, on acumula un balanç negatiu de tres derrotes i dues victòries. El físic dels pivots Stimac (13 punts i 6,2 rebots per partit) i Bryant Dunston (10,6 punts i 6 rebots) determina l'estil dels turcs, que compta amb l'aler Krunoslav Simon (11 punts) i l'escorta Ricky Ledo (10,3 punts i 6,3 rebots) com principals amenaces des del perímetre.