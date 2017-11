María Conde i Shante Evans (Uni) preparen els seus partits amb Espanya i Eslovènia

Sense competició aquesta setmana, ni d'Eurocup ni de lliga, Èric Surís podrà donar un parell de dies de festa a la seva plantilla que, però, seguirà entrenant-se a Fontajau amb les úniques excepcions de María Conde i Shante Evans, que tenen compromisos internacionals amb Espanya i Eslovènia.

L'aler madrilenya ha entrat a laconvocatòria de Lucas Mondelo per jugar dos partits de classificació per a l'Eurobasket contra Bulgària i Holanda : En el combinat espanyol, també hi ha la gironina del Praga, Marta Xargay, a més de la seva companya al club txec Leticia Romero; dues jugadores de l'Avenida (Sílvia Domínguez i Laura Nicholls), dues del Ferrol (Bea Sánchez i Maria Araujo), Alba Torrens (Ekaterinburg), Anna Cruz (Dinamo Kursk), Astou Ndour (Eirene), Cristina Ouviña (Bourges) i de l'ex-Uni, Leo Rodríguez, ara al Wisla de Cracòvia.

Per la seva partk, Shante Evanas, nacionalitzada eslovena des del passat estiu, té dos partits, con tra Romania i Finlàndia.