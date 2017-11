València, oportunitat per a Viñales

Marc Márquez ho té tot de cara per tornar a ser campió mundial aquest diumenge a València, en fa prou sumant un punt al circuit de Xest, o que Andrea Dovizioso no guanyi, però el darrer Gran Premi de l'any també és una gran oportunitat per a Maverick Viñales. El pilot de Roses no ha guanyat mai a Xest des que corre a MotoGP, però ja es va proclamar campió del món de Moto3 al circuit valencià i, aquesta mateixa pretemporada, va ser el més ràpid de la categoria reina en els entrenaments que s'hi van fer. «El meu objectiu era ser campió però, ara l'objectiu és acabar l'any guanyant i per això treballarem», va indicar ahir Maverick Viñales, que en els entrenaments de pretemporada va ser el més ràpid al circuit «Ricardo Tormo», però va assegurar que d'allò «només queda igual el pilot i els mecànics, la moto no té res a veure amb la de la pretemporada».

Márquez compta amb un avantatge de 21 punts en la classificació provisional del mundial, de manera que Dovizioso només pot ser campió si guanya l'última cursa de la temporada, que es disputarà en un traçat que no resulta massa propici per als interessos del pilot i de Ducati, que únicament ha guanyat en una ocasió allà en els últims deu anys. En realitat Ducati ha aconseguit dues victòries en el mundial de MotoGP des que el traçat valencià es troba en el calendari del campionat del món, la primera d'elles va ser el 2006 i per sorpresa, de la mà d'un pilot convidat, el campió del món de Superbike, l'australià Troy Bayliss, mentre que la segona ja ho va ser amb «el seu» campió del món, l'únic de l'era MotoGP, l'australià Casey Stoner, en la temporada 2008.

El disseny del traçat Ricardo Tormo i el seu curt recorregut, tot just quatre quilòmetres (4.005 metres), no ho fan massa favorable a les característiques i potència de la Ducati, paràmetres que ja de per si van a complicar molt el cap de setmana al italià, que mai ha guanyat a València des que està en MotoGP i el seu millor resultat, encara que pilota un Repsol Honda, va arribar amb la tercera posició que va aconseguir el 2011. Tot pot succeir en l'última carrera, ja que la Ducati ha demostrat una notable evolució al llarg de la temporada però la veritat és que tant les Repsol Honda, amb cinc victòries, com les Yamaha, amb quatre, semblen comptar amb un plus d'avantatge en el traçat de la Comunitat Valenciana.

Dovizioso necessita sortir «a l'atac» per intentar sorprendre el seu rival Marc Márquez, que en realitat s'ho pot prendre amb molta calma ja que suposant que l'italià guanyés la cursa en tindria prou de ser onzè per proclamar-se matemàticament campió del món per un sol punt. «Fins que no es baixi la bandera el diumenge sempre hi ha possibilitats -per a Dovizioso-, que ha d'intentar estar fort des de divendres i preparar molt bé la cursa, perquè és l'única opció que té», apuntava ahir Viñales sobre la necessitat imperiosa que el pilot de Ducati guanyi a València. «Com a pilot el que vull és guanyar jo, però la veritat és que tots dos (Marc Márquez i Andrea Dovizioso) han fet una molt bona temporada, tot i que prefereixo que es quedi a casa, millor que es quedi a casa, i no és que sigui més de Dovizioso o de Marc ja que tinc un gran respecte pels dos, ja que han fet una gran temporada i a un gran nivel», va dir Viñales.