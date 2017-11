Adel Mechaal torna als orígens visitant el cros escolar de Palamós

Adel Mechaal va tornar ahir a un escenari molt especial per a ell, concretament, al lloc on va començar a despuntar en l'esport de l'atletisme. En la primera edició del Cros Escolar Adel Mechaal, celebrada l'any passat, l'esportista més mediàtic de la vila hi va ser present i ahir, tampoc va faltar a la cita per donar suport als futurs Mechaals palamosins. Des que l'esportista va fer el pas i es va dedicar al 100% a l'atletisme, cada vegada és més difícil veure'l per Palamós. Però, ahir va fer una excepció i es va apropar a un lloc molt significatiu per a ell: el passeig del Mar.

Aquí és on Adel Mechaal quan era un marrec va començar a fer les seves primeres passes en el món de l'atletisme i a guanyar proves i més proves. Més tard arribaria la seva incorporació a l'Associació Atlètica Palamós fins arribar a fer-se un nom a nivell estatal i internacional. Ahir, la seva presència va ser molt aclamada pels prop de 1.800 infants i joves que van participar en el 24è Cros Atlètic Vila de Palamós. L'actual campió europeu dels 3.000 metres en pista coberta i primer palamosí que ha participat en uns Jocs Olímpics, va prendre part activament en una prova que des de l'any passat incorpora el seu nom. Segons Mechaal, «em fa content veure com el Cros que em va descobrir com a atleta porta el meu nom i tan de bo serveixi perquè els més petits s'enganxin a l'esport».

Ahir, tot i les baixes temperatures registrades al matí alumnes de totes les escoles del municipi, entre els 5 i els 17 anys, van prendre part en un total de 20 curses. Després de participar activament en l'entrega de medalles i saludar als més petits de la vila, Mechaal, va explicar que «la temporada ha estat positiva, he tingut alt i baixos, però, quedar campió d'Europa i quart en el Mundial és per estar content». L'atleta palamosí, va lamentar, però, que «em queda el mal regust d'haver deixat escapar la medalla al Mundial per una dècima». El proper repte per a Mechaal és el Mundial de Birmingham, una prova que assegura que afrontarà «amb moltes ganes».